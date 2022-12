Travolto da un trattore mentre era in scooter, non ce l'ha fatta Carlo Morelli, il 72enne salernitano deceduto dopo un grave incidente verificatosi l'8 settembre scorso a Fisciano. L'anziano è morto il 26 novembre, dopo oltre 2 mesi di ricovero presso la casa di cura Villa Alba di Cava de' Tirreni.

Quel giorno, alle 10.30 circa del mattino, si trovava in via Giovanni Paolo II, a Fisciano, in sella al suo scooter. Giunto nei pressi di un distributore di carburante, superò un trattore il cui conducente però, nonostante la linea continua di mezzeria, svoltò improvvisamente a sinistra travolgendo Morelli. Il 72enne fu soccorso e trasferito d'urgenza al Ruggi, con emorragie celebrali multiple causate da un trauma cranico riportato nell'impatto con il mezzo agricolo e poi con la caduta al suolo, oltre a fratture varie. Da Neurochirurgia fu poi trasferito in Nefrologia per il trattamento di dialisi tri-settimanale, a cui si sottoponeva già prima. Subì varie complicanze, come delle infezioni batteriche curate con terapia antibiotica, e alla fine, l'11 novembre, fu trasferito in stato di minima coscienza in una struttura riabilitativa. Il quadro clinico, già grave, peggiorò poi con il passare dei giorni fino al 26 settembre.

La compagna, per fare piena luce sull'incidente, attraverso il consulente legale Vincenzo Carotenuto si è rivolta a Studio3A-Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha fatto richiesta di acquisire il rapporto del sinistro della polizia municipale di Fisciano, intervenuta per i rilievi. In ragione del decesso, la Procura potrebbe decidere di mutare l'ipotesi di reato in omicidio stradale a carico del conducente del trattore. Una decisione che sarà presa solo dopo l'autopsia, che stabilirà le cause del decesso. La salma si trova sotto sequestro, presso l'obitorio di Salerno.