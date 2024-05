Fisciano, Luca Trapanese presenta il suo “Non chiedermi chi sono”

A Fisciano, Luca Trapanese porta il suo “Non chiedermi chi sono”, immergendo una platea numerosa ed attenta nel mondo della disabilità mentale.

In quel mondo fatto troppo spesso di solitudine, di difficoltà di accettazione, di servizi carenti, ma anche della forza di tante persone che riescono a costruire preziose reti per arginare tali difficoltà, si muove il protagonista, il giovane Livio, che prova ad aiutare Vittorio. Si muove la chiesa di don Gino, luogo di accoglienza che non giudica nessuno ma sa essere accanto.

Un libro scritto in punta di penna, ricco di storie che si intrecciano con la storia principale e mettono a nudo forza e debolezze di persone, di istituzioni.



Di tutto questo si è parlato a Penta di Fisciano grazie all'evento di presentazione del racconto di LucaTrapanese organizzato dalla Pro loco Fiscianese e dal suo presidente, Donato Aliberti, in collaborazione con il Comune rappresentato dall'assessora alle politiche sociali, Teresa D'Auria, e condotto da Margherita Siani.