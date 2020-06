Aveva prenotato online su un noto sito una casa nel salernitano e versato anche la caparra. Truffato un sarnese.

L'uomo, originario di Sarno e da qualche anno trasferitoso con la sua famiglia a Roma, stava organizzando le vacanze per questa estate cercando una soluzione anche consultando gli annunci su un noto sito.

Le spiagge della Campania e, soprattutto, la voglia di ritornare dove aveva trascorso tante estati con i familiari avevano spinto il 63enne alla ricerca.

Tra le varie opzione, la sua attenzione era stata catturata dall’annuncio relativo ad una villetta di 100 metri quadrati a pochi passi dal mare.

Una buona soluzione e l'uomo aveva anche fatto riferimento ai contatti telefonici per chiedere ulteriori informazioni e procedere, dunque, al pagamento della caparra. Ben 600 euro versati e la partenza fissata per la prima settimana di luglio. Il problema si è presentato negli ultimi dieci giorni, quando i vacanzieri non sono più riusciti a contattare i presunti proprietari dell’immobile sul mare. A quel punto è partito il reclamo al sito, la denuncia e dalle ulteriori verifiche si è scoperto che in realtà la villetta presentata nell’annuncio non esiste.

