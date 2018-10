Domenica 7 Ottobre 2018, 17:20

Truffatore denunciato dalla polizia. Gli agenti del commissariato di Battipaglia sono riusciti ad individuare un uomo, 50enne residente a Cerignola, in provincia di Foggia che ad agosto scorso aveva ceduto in locazione per 900 euro una casa per trascorrere le vacanzze ad un battipagliese e poi è diventato irrperibile. Il battipagliese effettuato il pagamento del fitto tramite un bonifico di 900 euro ha cercato inutilmente di contattare il proprietario della casa che era scomparso nel nulla e si rivolto alla polizia. Gli agenti diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia sono riusciti a risalire al falso inserzionista dopodichè veniva identificato il titolare del conto corrente abbinato alla postpay evolution sul quale era stata accreditata la somma di 900 euro. L'attività investigativa ha consentito agli agenti d’individuare e denunciare il truffatore seriale che aveva messo a segno numerosissime truffe su tutto il territorio nazionale con inserzioni su un sito internet concernenti il fitto di case vacanza.