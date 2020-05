Straripamento anomalo a Lavorate di Sarno, le acque del fiume inondano i campi e devastano le coltivazioni. L’ira di Canfora: «Perseguiremo legalmente chi ha determinato questi danni». Tutto finito sott’acqua: prodotti locali, lavoro di mesi ed economia di diverse famiglie. Si indaga per capire cosa sia accaduto, al vaglio anche l’ipotesi di un guasto tecnico all’acquedotto. Tutto è in fase di verifica ed approfondimento per ricostruire il sospetto straripamento.



Le acque completamente fuori controllo hanno invaso la sponda di Sarno e la sponda di Nocera Inferiore, forse, ed anche su questo si sta cercando di fare luce, a causa di un deflusso reso difficoltoso dalla presenza di fusti, canne, cassette in polistirolo nell’alveo del fiume. La scoperta degli allagamenti è avvenuta nella mattinata di ieri quando i proprietari dei terreni adiacenti hanno ritrovato frutta, verdure ed ortaggi inondati. «Abbiamo perso tutto - spiega Donato - Il lavoro di un anno, tra poco avremmo raccolto ed ora è impossibile. Non è la prima vota che accade, mancano lavori di pulizia, taglio dell’erba nel fiume. La cosa grave è che questo allagamento è avvenuto senza alcuna pioggia. Ci sono dei responsabili e vanno denunciati. Siamo in un periodo terribile di crisi, la terra è una fonte di sostentamento per tante famiglie che ora sono davvero in ginocchio». Ultimo aggiornamento: 07:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA