Lunedì 2 Settembre 2019, 17:48

«Il deflusso vitale proveniente dalle sorgenti della Sanità, a Caposele, circa 300 litri al secondo, è stato totalmente sottratto al fiume Sele». La denuncia è di Lello Gaudiosi, storico ambientalista del territorio. E la magra del fiume si riverbera dalle sorgenti fino a valle, a Contursi Terme.«Avvisato da una cittadina di Caposele, sentinella e amica del Sele, ho creduto subito opportuno recarmi sulle sorgenti dove ho preso visione del grave gesto ai danni del fiume e della fauna ittica già in grave crisi nella parte alta del Sele - continua Gaudiosi - Tali acque vitali erano state ottenute sin dal 1994 dopo un lungo impegno della comunità valligiana e mai erano state sottratte ad oggi». Allertati i carabinieri del luogo per capire le ragioni di questo stop al minimo deflusso vitale, «forse causato da lavori interni ai canali, forse della galleria Rosalba».Una spiegazione che però non sembra convincere. «Ogni volta che si sono fatti lavori interni le acque, circa 4000 litri al secondo, venivano scaricate nel vallone al Fiume Sele - continua Gaudiosi - Non credo che si fanno lavori ai canali interni correndo il rischio di inquinare le acque pregiate che vanno in Puglia attraverso la Galleria Pavoncelli. Se tali acque sono state sottratte alla vita del fiume per motivi di necessità dell'acquedotto pugliese, dovevano potabilizzare tali litri a Conza della Campania e non apportare tale gravissimo ammanco al Sele, una flebo per l'ecosistema a monte». Il sospetto è che si tratti di prove tecniche interne che potrebbero «puntare ad attivare la nuova galleria Pavoncelli e incanalare così anche quei 300 litri di acqua».Gli ambientalisti chiedono l'immediato reintegro del deflusso e l'apertura di un tavolo tecnico per evitare simili situazioni.