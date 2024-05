L' Associazione L.A.S. Liberi Avvocati Salernitani, comunica a tutti gli iscritti all' Ordine degli Avvocati di Salerno che effettuerà un flash mob dinanzi la Cittadella Giudiziaria domani alle 12.00. La manifestazione ha il preciso scopo di portare in modo incisivo, all' attenzione degli organi giudiziari, diverse questioni e richieste già avanzate con specifica istanza dalla nostra Associazione con nota del 4 aprile 2024 di cui non si è avuto riscontro. In sintesi, si intende portare alla dovuta attenzione della Presidenza della Corte di Appello, della Presidenza del Tribunale ed del COA , l' esigenza della revisione dell' attuale Protocollo d' intesa relativo ai difensori di ufficio ed a quelli ammessi al gratuito patrocinio snellendo le procedure di liquidazione delle istanze per i compensi professionali, per le quali si riscontrano gravi ritardi nella liquidazione nonchè nella fase di ammissione delle istanze al gratuito patrocinio. Inoltre vanno apportati dei correttivi al protocollo attuale che, se raffrontato con quello precedente, risulta peggiorativo per la Classe Forense. Si chiede di accelerare il rilascio delle pratiche presenti nell'archivio penale per le quali oggi si attendono tempi lunghissimi. Nel settore civile si chiede l' implementazione di un idoneo sistema di cablaggio della rete internet presso la sede del Giudice di Pace di Salerno, Amalfi ed Eboli.

L' unione della Classe Forense e la sua accorata voce di protesta permetterà di raggiungere l'obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e procedurali per gli Avvocati.