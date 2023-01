Si parlerà di sostegno, sviluppo e sostenibilità della piccola pesca pelagica, di pesce azzurro, identità del territorio, dieta mediterranea, ma anche di benessere, di turismo e di formazione: l'appuntamento con l'iniziativa dal titolo «La nostra pesca è Mediterranea» è per lunedì 16 gennaio alle 17 presso la Fondazione Ebris di via De Renzi. In questa occasione sarà presentato il viaggio di «Flotta blu», un progetto che conta una fitta rete di attori, risorse e che coinvolgerà le istituzioni, il sistema produttivo, quello ricettivo e turistico locale. Durante l'incontro saranno illustrate le linee strategiche dell'iniziativa che punta a capitalizzare e consolidare le esperienze e gli studi condotti in materia di alimentazione e longevità che hanno trovato il loro punto più alto nella dieta mediterranea teorizzata da Ancel Keys. Allo stesso tempo si propone l'ambizioso obiettivo di costruire le basi per uno sviluppo socio-economico che valorizzi il patrimonio enogastronomico territoriale, il settore della piccola pesca costiera artigianale, il turismo e le attività di formazione.

«Flotta Blu» nasce su iniziativa del Comune di Cetara e della Regione Campania, ha il sostegno dell'Unione Europea, del Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e del Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). Sulla sua rotta naviga la rete di attori-protagonisti che affianca l'iniziativa: il Dipartimento di Medicina Unisa, tre Flag della Regione Campania (Approdo di Ulisse, Pesca Flegrea e Porti di Velia), «Diecimila passi» e «Super Sud» (media partner), Comune di Cetara. Oltre ad Ebris, hanno firmato il protocollo d'intesa «Principe di Napoli», la prima Università gastronomica e centro di alta formazione e specializzazione universitario che ha come direttore del campus il pluristellato chef Heinz Beck e «RE.IS.A.IT», la rete degli istituti alberghieri dell'Ittico. Dieci gli incontri previsti che si terranno in diversi istituti alberghieri delle cinque province campane. E poi una masterclass tenuta da chef stellati per venti allievi che dovranno mettersi alla prova con piatti che valorizzino il pescato locale di piccoli pelagici e le produzioni agroalimentari del territorio. I due migliori studenti di ogni evento saranno premiati nella giornata di chiusura, mentre per ogni appuntamento è prevista una presentazione del progetto che coinvolgerà il mondo dell'Università e della scuola, delle istituzioni, dei rappresentanti del settore agroalimentare, della pesca, dei produttori del trasformato, dei ristoratori. La chiusura è affidata a una degustazione dei piatti preparati dagli alunni dell'istituto alberghiero.

ba.ca.