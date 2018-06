Giovedì 28 Giugno 2018, 00:58 - Ultimo aggiornamento: 27 Giugno, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fornace fuorilegge a Foce di Sarno, posti i sigilli e denunciato il titolare. Questa mattina è scattato il blitz delle Guardie Ambientali Kronos, la Polizia Provinciale e l’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno. All’interno della fornace venivano illecitamente smaltiti i rifiuti ed era stato anche realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali tra ceneri e materiale residuale di roghi. L’attività portava, inoltre, ad emissioni di fumi in atmosfera, in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione. Il titolare dell' opificio, in via Sarno Palma, da tempo esercitava l’attività di produzione della carbonella senza aver adottato alcun accorgimento utile a trattenere le sostanze inquinanti derivanti dalla combustione della sansa utilizzata per alimentare la fornace ma, anche in assenza di qualsiasi documento utile a poter dimostrare il corretto smaltimento dei rifiuti ed in particolare delle ceneri e delle altre tipologie di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione che, tra l’altro, avveniva in locali fatiscenti e pericolanti.La combustione, anche con i migliori accorgimenti, provoca l’inquinamento dell’atmosfera con conseguente rischio per la salute umana.