Lavori abusivi alla foce del Solofrone. Finisce nei guai il titolare di una struttura balneare. Lo scempio ambientale lungo il corso d’acqua di Agropoli è arrivato all’attenzione delle forze dell’ordine a seguito di una segnalazione partita dal legale di una struttura turistica di Capaccio Paestum, che ha denunciato «la presunta deviazione dello sbocco a mare del fiume mediante sbancamento con mezzi meccanici, con riporto di pietre e sassi prelevati altrove per realizzare una sorta di cordolo artificiale lungo l’argine sinistro».

Gli accertamenti di rito sono stati eseguiti dagli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, diretti dal comandante Alessio Manca. Per il committente dei lavori è scattata la sanzione di mille euro. Dovrà inoltre provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi. I militari hanno accertato che i lavori erano stati eseguiti abusivamente senza alcuna autorizzazione. Sono in corso ulteriori accertamenti, da parte della Capitaneria di Porto, Genio Civile di Salerno, uffici tecnici comunali e polizia municipale di Agropoli e Capaccio Paestum per verificare la sussistenza di reati di tipo ambientale e la concessione demaniale in possesso del lido.

Il proprietario del lido, nel respingere fermamente le accuse, ha spiegato che dopo la denuncia presentata contro di lui i lavori già in corso per ampliare la battigia non sarebbero stati più eseguiti correttamente, con un danno al demanio idrico tale da alterare il deflusso del fiume e le correnti marine della zona. Della vicenda avrebbe informato anche la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la sezione navale della Guardia di Finanza di Salerno e la locale stazione dei carabinieri forestali. Secondo la versione del titolare dello stabilimento balneare, avrebbe effettuato il riempimento di una zona paludosa, creando una sorta di canale alternativo, per evitare il ristagno di acque putride. Lavori comunque abusivi.