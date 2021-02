Paziente trasferita risulta positiva, infettati infermieri e ammalati. Focolaio covid all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, dove un’ala del reparto di Medicina è stata chiusa in via precauzionale per controllare il contagio. Avviato maxi screening e si cercano posti letto in Campania per il trasferimento dei pazienti in covid center.

A determinare il cluster è stata, dalle prime indiscrezioni, una donna trasferita da Napoli al nosocomio sarnese e poi risultata positiva al tampone di controllo. I successivi accertamenti hanno evidenziato la positività al coronavirus di 7 pazienti anziani ricoverati nel reparto di Medicina e 3 infermieri.

