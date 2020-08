LEGGI ANCHE

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus a Sud di Salerno si è verificato il primo focolaio di Covid Lo screening è stato eseguito dopo che alcuni di loro avevano registrato negli ultimi giorni un pò di febbre. Il sindacoha immediatamente disposto la chiusura del locale in via prevntiva e i tamponi su tutto il personale.Insieme ai proprietari e ai dipendenti del ristoranti sono stati messi in isolamento le rispettive famiglie che saranno sottoposte a tampone. "Voglio tranquillizzare l'intera popolazione - afferma il sindaco- la situazione è sotto controllo. Ora si sta ricostruendo la catena dei contatti e il focolaio è stato circoscritto. Tutti insieme ne usciremo ancora più forti".