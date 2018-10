Mercoledì 24 Ottobre 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 06:42

Aggredisce e picchia due agenti della polizia stradale che lo bloccano dopo un lungo inseguimento in autostrada. Per un incensurato di Napoli, 56 anni, è scattato l’arresto. Dovrà rispondere di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato dagli uomini della sottosezione della polstrada di Angri, che lo hanno inseguito lungo l’autostrada Salerno-Napoli per almeno una decina di chilometri prima di riuscire a bloccarlo. Il soggetto era stato segnalato già un’ora prima da un’altra pattuglia della polizia stradale, che lo aveva localizzato poco lontano da Piano di Sorrento; l’uomo era stato notato lunga la statale sorrentina, alla guida di una Lancia Y che procedeva a tutta velocità in direzione di Napoli e che non si era fermata all’alt imposto dagli agenti. La segnalazione ai colleghi della polstrada di Angri è stata immediata. L’auto è stata sequestrata perchè risultata sprovvista di copertura assicurativa.