Fondazione Carminello ad Arco Onlus, si va avanti con il nuovo statuto. Nonostante le polemiche dei giorni scorsi ed i venti di guerra provenienti da tutti gli enti soci della Fondazione, ovvero il Comune di Pagani e la Curia nocerina, l’attuale cda prosegue per la propria strada. L’unico che al momento non sembra in linea con i colleghi di cda, in particolare con il presidente Aniello Gaito, è l’avvocato Marco Croce.

Quest’ultimo, nominato nel cda su indicazione delle opposizioni consiliari, fin dall’inizio si è detto contrario alle modifiche dello statuto e anche durante l’ultima assemblea consiliare ha fatto in modo di esprimere contrarietà. Nella riunione del 27 giugno scorso, infatti, l’avvocato Croce si sarebbe rifiutato di partecipare alla votazione, soprattutto ha negato la disponibilità ad essere riconfermato per i prossimi 5 anni. Un caso unico per la Onlus. Secondo le nuove regole fortemente volute dal presidente Gaito, infatti, Bonaventura Napodano e Peppe Sorrentino si sono proposti per i prossimi cinque anni in cda. Una proposta votata e accettata dalla maggioranza. Chi si aspettava un dietrofront o le dimissioni di almeno una parte del cda a seguito delle modifiche statutarie è rimasto deluso.

Ma non sono esclusi colpi di scena. A promettere battaglia sembrerebbe essere proprio il vescovo della diocesi Nocera - Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, già in rotta di collisione con il presidente Gaito per la gestione di altre strutture diocesane nell’Agro. Altro fronte, invece, potrebbe aprirsi a palazzo San Carlo, con il sindaco Lello De Prisco pronto ad impugnare il nuovo statuto dell’ente benefico paganese. Battaglia che, qualora si intensificasse come prospettato dai protagonisti, potrebbe portare ad un nuovo commissariamento dell’ente dopo quello arrivato nel 2017 quando a capo del cda c’era don Flaviano Calenda.