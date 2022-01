Conoscere il territorio in cui si vive, scoprire cosa nasconde il sottosuolo, capire come vivevano gli antenati, capire come nascono le grotte: sono alcuni degli argomenti dei laboratori gratuiti su archeologia, ecologia, ambiente e geologia rivolti ai bambini del Vallo di Diano e del Basso Tanagro, a sud di Salerno. I laboratori si terranno presso una delle strutture museali della Fondazione Mida di Pertosa dal 9 gennaio al prossimo mese di maggio.

APPROFONDIMENTI SERIE D «Cavese for Children», il calendario: gli aquilotti... L'INIZIATIVA Gli eventi di 120 associazioni di volontariato in quaranta Comuni L'EVENTO Grande successo per l'evento di beneficenza di Rec Group a favore...

Complessivamente 24 incontri formativi nel corso dei quali bambini, di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, avranno modo di conoscere il patrimonio locale anche attraverso il gioco con cui si contribuirà a fornirgli una corretta educazione ambientale e civica. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Mida, in collaborazione con la cooperativa Tertium Millennium, che ha ottenuto il finanziamento del progetto S.c.r.i.g.n.o. dal dipartimento delle politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri partecipando all'avviso «Educare insieme». S.c.r.i.g.n.o. sta per «esplorare il territorio come risorsa, identità, gioco, natura e opportunità».