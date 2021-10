Fondazione Ravello, omaggio a Dante con l'ascolto di Francesca da Rimini

Per la programmazione della Fondazione Ravello il 2021 è un anno in cui una serie di anniversari hanno dato lo spunto e l’opportunità per una serie di eventi. Nel cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival non poteva mancare l’omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni della morte; domenica 10 ottobre (ore 11) ci sarà l’ascolto guidato dell’opera Francesca da Rimini. Nell’Auditorium di Villa Rufolo sarà Eduardo Savarese, magistrato e scrittore napoletano appassionato cultore di musica classica e teatro lirico ad accompagnarci in un’analisi dei quattro atti del capolavoro di Riccardo Zandonai tratto dalla Divina Commedia.

Il percorso prenderà l'avvio dalla rievocazione della figura di Francesca così come la tratteggia Dante nel canto quinto dell'Inferno. La vicenda di Paolo e Francesca è stata occasione di ispirazione di letterati, musicisti e artisti in genere e nel 1901 culminò nel dramma di Gabriele D’Annunzio. Il testo venne adattato da Tito Ricordi e si avvalse dell’intervento dello stesso D’Annunzio e venne composto in meno di 12 mesi per venir rappresentato la prima volta al Regio di Torino la sera del 9 febbraio 1914 riscuotendo un travolgente ed immediato successo.

L’evento è ad ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per info e prenotazione: tel. 089 858422 , www.ravellofestival.com. È obbligatorio esibire il Green Pass o certificazione equipollente all’ingresso.