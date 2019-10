© RIPRODUZIONE RISERVATA

No, alla famiglia Pisano non è piaciuta la fotografia con la quale il sindaco di Pellezzano , Francesco Morra, ha aderito alla campagna social lanciata dal comitato Salute e vita. Quel cartello con su scritto « Fonderia Pisano stai uccidendo la nostra aria» con cui il primo cittadino s’è fatto ritrarre contribuirebbe, a detta degli imprenditori di Fratte, a «un ingiustificato allarme sociale»., riservandosi la possibilità di chiedere i danni subiti. È una lettera molto dura quella che l’avvocato Salvatore Sica ha indirizzato a Morra per chiedere chiarezza sulla foto «che la ritrae nei luoghi istituzionali».Per il legale dei Pisano, «non è chiaro se la foto sia frutto di un fotomontaggio». Mentre è chiaro il tenore del messaggio, definito «davvero sconcertante perché attribuisce all’impresa condotte inveritiere, disonorevoli o oggettivamente diffamatorie, contribuendo a un ingiustificato allarme sociale». Non solo: secondo i Pisano la foto «induce a ritenere che un sindaco di un Comune limitrofo alla fabbrica voglia affermare un rapporto di causalità diretta tra l’attività impresa esercitata dalla suddetta e le condizioni igienico-sanitarie che interessano il suo territorio». Insomma, ad aver infastidito gli imprenditori è l’adesione di un’istituzione a una campagna nata da cittadini.