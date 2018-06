Sabato 9 Giugno 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 08:02

Appello respinto. Il Consiglio di Stato dice «no» alla Regione Campania e all’associazione Salute e vita, conferma l’ordinanza del Tar di Salerno e, dunque, lascia aperti i cancelli delle Fonderie Pisano. La revoca dell’Autorizzazione integrata ambientale disposta dagli uffici regionali resta perciò sospesa, in attesa dell’udienza di merito del prossimo 19 dicembre. Alla base della decisione di palazzo Spada, non solo la possibilità non concessa agli imprenditori di prendere parte al procedimento di revoca, ma anche il fatto che non è stata dimostrata «l’inconciliabilità assoluta» della permanenza dello stabilimento in via dei Greci con la tutela di salute e ambiente.