Salerno, Fonderie Pisano; i comnitati chiedono un incontro a De Luca

Fonderie Pisano, il Comitato Salute e Vita e l'associazione Medicina Democratica chiedono un incontro al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli oltre che ai primi cittadini dei Comuni limitrofi (Baronissi e Pellezzano). La richiesta arriva dopo le recentissime dichiarazioni del presidente Vincenzo De Luca («A Salerno abbiamo la Fonderia Pisano, che a mio parere deve essere chiusa. Punto. Perché inquina e non fa nulla per evitare l’inquinamento»), che confermano, si legge in una nota, «quanto noi sosteniamo da un ventennio, e cioè che la Proprietà Pisano ha lavorato e continua a lavorare in totale spregio delle regole e che non ha messo in campo alcuna iniziativa per delocalizzare lo stabilimento». DI qui la richiesta ai primi cittadini dei tre comuni interessati dai fumi delle Fonderie per chiedere «quali sono le richieste che pensate di sottoporre al presidente della Regione Campania, responsabile delle autorizzazioni concesse alla fonderia, e al sindaco di Salerno, in qualità di garante della salute dei suoi cittadini».