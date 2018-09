Lunedì 24 Settembre 2018, 20:14

Un rinvio doppio. Un'attesa che si prolunga. Da un lato, il rinvio al primo ottobre prossimo dell'incontro tra il comitato Salute e Vita e il sindaco di Salerno Enzo Napoli che si sarebbe dovuto tenere il 25 settembre. Dall'altro, il rinvio al 10 ottobre della conferenza di servizi per la revoca dell'Aia, l'Autorizzazione integrata ambientale, alle Fonderie Pisano, in programma il 26 settembre.L'incontro (l'ennesimo) che il comitato Salute e vita aveva chiesto e ottenuto con il primo cittadino dopo il sit-in (l'ennesimo anche questo) sotto i portici di palazzo di città è stato annullato in mattinata per motivi istituzionali, almeno ufficialmente. Perché, stando alle indiscrezioni, dal Comune si voleva evitare l'incontro il giorno prima della conferenza di servizi. Slittatata anche questa però, all'ultimo momento. Perché «sembrerebbe che l'Ato - spiega Lorenzo Forte, leader del comitato - abbia chiesto più tempo per poter effettuare un sopralluogo relativo agli scarichi della fonderia». E aggiunge: «Come cittadini siamo indispettiti in quanto un altro ente arriva in ritardo: perché non ha proceduto prima al sopralluogo invece di chiedere un rinvio della conferenza di servizi? Noi comunque andiamo avanti».Al primo cittadino il comitato, tra una settimana, chiederà non solo la chiusura delle Fonderie Pisano, ma anche la partecipazione alla conferenza di servizi, che la scorsa volta il Comune aveva disertato, e la costituzione di parte civile, il prossimo 3 ottobre, nell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio, tra gli altri, dei membri del cda delle Fonderie Pisano.