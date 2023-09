Fondi per il Covid utilizzati per scopi personali, imprenditore condannato al risarcimento

Utilizzò i fondi Covid per scopi differenti rispetto a quelli per il quale furono stanziati, ora un imprenditore di Nocera Inferiore è stato condannato dalla Corte dei Conti. Sullo sfondo l'indagine della Guardia di Finanza, in Liguria, sul "Decreto liquidità" e i ristori previsti dalla legge all'epoca dell'emergenza da pandemia.

L'uomo, un 40enne, era stato indagato per un'ipotesi di danno da illecita percezione di fondi pubblici, con procedimento penale avviato in parallelo.

L'accusa era di aver sostanzialmente causato «lo sviamento delle finalità per le quali gli era stato concesso un finanziamento che, destinato al pagamento dei fornitori, sarebbe stato utilizzato, invece, per scopi diversi».

Il 40enne era titolare di una ditta chiusa nel 2021: ottenne un finanziamento di 30mila euro che avrebbe poi utilizzato «per finalità personali». Lo si legge nella sentenza della Corte dei Conti: una parte sarebbe stata utilizzata per un bonifico in favore di diversa attività, di cui sarebbe risultato essere socio, pari a 20mila euro. Mentre altri utilizzi non avrebbero avuto natura commerciale ma privati.

Quel finanziamento, invece, sarebbe stato destinato all'uso esclusivo della ditta. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità amministrativa e il danno patrimoniale subito dallo Stato, così come dal Ministero dello Sviluppo economico, per l'impiego di risorse sviate dai suoi scopi originari. Da qui la condanna al risarcimento di 30mila euro.