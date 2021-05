Fondovalle chiusa, auto danneggiate dai rami non tagliati sulla strada alternativa

La Fondovalle Sele, la strada che da Contursi Terme arriva a Lioni, nell'avellinese, chiude e i disagi già non si contano. A denunciarli sono soprattutto i camionisti che si sono ritrovati sulla ex Statale 91 con i rami di alberi non tagliati che hanno graffiato i tettucci delle auto nuove di zecca provenienti dalla Fiat di Melfi poste sulle bisarche.

Disagi anche per camionisti ed auto per una segnaletica scarsa che ha fatto ritrovare i mezzi lungo strade diverse. La Fondovalle è chiusa sin dal suo imbocco, presso lo svincolo autostradale di Contursi Terme, e fino all'uscita di Oliveto Citra. Questo impone ad auto, camion di ogni tipo e bus, di utilizzare la vecchia Statale, che è stata sistemata al meglio, ma non abbastanza visti i danni denunciati dai camionisti.