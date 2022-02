Fondovalle Sele bloccata a Contursi dai camionisti contro il caro carburante

La Fondovalle Sele bloccata da questa mattina. Decine di camionisti sono fermi all'imbocco, a Contursi Terme.

La protesta per il caro carburante arriva anche su un'arteria interna, la strada che unisce il Sele con l'Irpinia. Una protesta per focalizzare l'attenzione su ciò che stanno vivendo le aziende in queste settimane, ma anche sulle profonde incertezze che sono alle porte, anche alla luce della guerra in Ucraina con le conseguenze possibili sul piano internazionale.

Problemi concreti di oggi e preoccupazioni per il futuro, dunque. Una protesta pacifica che sta creando problemi alla viabilità. Sul posto gli uomini della Stradale e i carabinieri del comando di Eboli.