Fontane danzanti, a Battipaglia lo spettacolo d'acqua e di luci

È previsto questa sera, al campo sportivo “Sant'Anna”, lo spettacolo delle fontane danzanti. La manifestazione, organizzata dal Comune con il sostegno della Banca Campania Centro, della Confcommercio e di Alleanza Assicurazione, è parte del cartellone delle iniziative natalizie a Battipaglia. Con l’architetto Massimo Sorvillo, presidente di Confcommercio Battipaglia, che spiega: «È un’idea che ho avuto prima del Covid, che finalmente sono riuscito a portare qui: un evento non semplice, perché la vasca da 8mila metri cubi ha richiesto grandi spazi». In un primo momento, infatti, era stato immaginato di posizionare l’installazione all’inizio di via Mazzini. Le difficoltà tecniche, però, hanno portato a trasferire tutto nel quartiere “Sant'Anna”.

Nello dettaglio, sono programmati due spettacoli: il primo alle 18:30 e il secondo alle 20, così da consentire a tutti di assistere agli zampilli colorati con le suggestive scenografie. Per consentire lo svolgimento dello spettacolo, peraltro, il Comune ha anche disposto la deroga all’orario di vendita del mercato rionale, che si svolge proprio intorno al “Sant'Anna”. Solamente per il 2 gennaio è stato disposto che i venditori potranno esercitare dalle 7 alle ore 12:30.