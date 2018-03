Lunedì 19 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 18 Marzo, 23:07

SCAFATI - Becca il marito a telefono con l’amante e, accecata dalla gelosia, lo colpisce al collo con un paio di forbici. Se l’è cavata con trenta giorni di prognosi il 40enne di Scafati, giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore sabato sera, poco dopo le 20. Una tragedia solo sfiorata; se la lama delle forbici si fosse conficcata qualche millimetro più in profondità, ci sarebbero state ben poche speranze di salvarlo. Lo hanno confermato anche i medici dell’Umberto I che hanno assistito l’uomo, suturando la brutta ferita. Tutta colpa della gelosia. Lei, la moglie, scopre il marito che parla al telefono con l’amante e decide di fargliela pagare. Un raptus improvviso, che ha scosso la tranquillità di un ordinario sabato sera in famiglia. Marito e moglie sono in casa, un appartamento di un condominio poco distante dal centro commerciale Plaza.La donna, di qualche anno più piccola, si accorge che il marito è in bagno, con la porta chiusa, e sta parlando al cellulare con qualcuno. La curiosità, mista al sospetto, la spinge ad avvicinare l’orecchio alla porta per origliare. I toni, e soprattutto i contenuti della conversazione risultano a quel punto inequivocabili: uno scambio di coccole e parole dolci via cellulare. La donna va su tutte le furie, inizia a battere i pugni sulla porta minacciando il marito. L’uomo non ha scelta, apre la porta sperando di trovare le parole giuste per fornire spiegazioni plausibili alla moglie. I due iniziano a litigare. Lei è fuori di sé, afferra una forbice e la lancia contro il 40enne, colpendolo all’altezza del collo. I soccorsi sono tempestivi. È proprio la donna a chiedere l’intervento di un’ambulanza del 118, che trasporta il marito in ospedale. Nel frattempo gli operatori del servizio di emergenza allertano i carabinieri che prendono atto di quanto è accaduto. Nessuna denuncia. Sembra che marito e moglie si siano alla fine chiariti, ammettendo i propri errori.