Forno crematorio a Sant'Egidio, stravince il no al referendum

Sant'Egidio del Monte Albino ha detto no “no” alla costruzione del forno crematorio. È il risultato del referendum consultivo che ha visto la partecipazione di 2.211 votanti pari al 31,42% degli aventi diritto: il “No” ha raccolto il 91,51% delle preferenze pari a 1.982 voti. Solo 184 cittadini hanno invece votato a favore della costruzione del tempio crematorio con l’8,49% delle preferenze. Ora toccherà al consiglio comunale prendere atto del risultato e decidere con un provvedimento.

Tra i promotori del Referendum c'era il consigliere comunale Mario Cascone che ha così commentato ad una tv locale: «Sant'Egidio ha risposto presente! Grazie al grande lavoro del comitato referendario e di tutti quelli che si sono spesi per questa causa, duemila persone hanno fermamente detto no alla realizzazione del forno crematorio a Sant'Egidio! Un risultato straordinario se si tiene conto del contesto nazionale che ha registrato il dato di affluenza più basso della storia". Voglio ringraziare tutta la comunità, ma in particolare Sant'Egidio capoluogo dove c'è stata la più alta affluenza alle urne. Ora andiamo in Consiglio Comunale consapevoli di avere una buona parte della comunità al nostro fianco, pronti a cercare una soluzione condivisa e spendibile»