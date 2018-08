Domenica 19 Agosto 2018, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 17:44

Una grandinata ha praticamente l paralizzato il traffico sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Contursi e Polla in entrambe le direzioni. Molti automobilisti si sono rifugiati nelle gallerie, con conseguente lunga fila in attesa che le precipitazioni si attenuassero. Una grandinata così forte da ridurre la visibilità alla guida a meno di un metro. Non si registrano incidenti.