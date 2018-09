Mercoledì 26 Settembre 2018, 08:24

Pezzi di intonaco sono crollati questa sera dalla volta della galleria di Ceraso sulla Cilentana. I calcinacci hanno invaso la corsia. Fortunatamente l’episodio non ha avuto gravi conseguenze. Al momento del crollo non transitava nessun auto. Sul posto immediato l’arrivo dei carabinieri della radiomobile di Vallo della Lucania per i rilievi del caso . Sono stati informati i tecnici della provincia. Resta da verificare l’entità del danno e il rischio di ulteriori crolli. A causare il crollo probabilmente il forte vento.