Giovedì 16 Maggio 2019, 18:45

Per due volte riuscì a forzare la porta d'ingresso della casa dove abitavano i suoi genitori, con violenza, senza preoccuparsi della loro età e dell'impossibilità, ovviamente, di potersi difendere. E tutto questo, per avere soldi da entrambi. Ora è finito a processo con il giudizio immediato un 41enne di Bracigliano, per quanto commesso il 31 marzo scorso. Un'azione che gli valse l'arresto e il regime dei domiciliari, dopo un'indagine condotta dalla polizia giudiziaria di Nocera Inferiore. L'uomo riuscì tuttavia, con quella sua azione di forza, a penetrare in casa dei suoi, che furono minacciati che se non avessero consegnato dei soldi in contanti si sarebbero visti distruggere casa. La richiesta dell'uomo fu esplicita, con tanto di minaccia, per costringere la coppia di coniugi a consegnare 3000 euro in contanti. Ma prima di quell'episodio, all'uomo viene contestato un altro tentativo di estorsione, sempre con le medesime modalità, risalente ad una decina di giorni prima. Sempre con l'uso della violenza utilizzata verso i due genitori anziani. Anche in quell'occasione, la richiesta fu di almeno 2-3mila euro. Nel processo che la procura ha chiesto, in ragione di elementi chiari e schiaccianti riguardo l'imputato, solo uno dei due genitori sarà parte civile, essendo la madre dell'imputato defunta in un periodo successivo. All'uomo viene contestata anche la recidiva, nelle imputazioni formulate dal sostituto procuratore Roberto Lenza.