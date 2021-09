Forza posto di blocco viaggiava con la droga in auto

Automobilista forza un posto di blocco della polizia municipale e nell'auto spunta la droga. L’episodio è accaduto ieri mattina ad Eboli, in litoranea, dove il conducente dell’auto un uomo, 40enne battipagliese, è stato denunciato a piede libero. La droga, circa sette grammi di stupefacenti, è stata sequestrata insieme al veicolo dopo essere risultato privo di copertura assicurativa e senza revisione mentre l’automobilista era sprovvisto della patente di guida ed è stato sanzionato per 8.000 euro. Non è servito a nulla per lo spericolato automobilista battipagliese forzare il posto di blocco della polizia municipale e che appena gli è stato intimato l’alt è fuggito via. Dopo un inseguimento gli agenti della polizia municipale, diretti dal comandante Sigismondo Lettieri, sono riusciti a bloccare l’auto e durante la perquisizione è spuntata la droga che è stata subito sequestrata insieme all’automobile. Sempre ieri mattina un altro automobilista mentre percorreva la litoranea con una Jaguar ha perso il controllo del veicolo per non fermarsi al posto di blocco della polizia municipale e il veicolo si è ribaltato. Ingenti i danni arrecati alla carrozzeria della Jaguar mentre l'automobilista non ha riportato ferite e anche in questo caso è scattato il sequestro del veicolo che circolava senza assicurazione mentre il conducente è stato denunciato. Oltre il danno anche la beffa per l’automobilista, residente a Capaccio, che era sprovvisto di assicurazione e quindi i vigili urbani sono stati costretti a sequestrare il veicolo che per i danni riportati è da rottamare. Nel frattempo, la polizia municipale ha intensificato i controlli sia in centro che in periferia.