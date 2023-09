Ruba soldi e bancomat ​nell'auto: arrestato a Sarno

Spacca lo specchietto retrovisore di un auto, poi ruba all'interno portafoglio, documenti e carte di credito. Viene arrestato. E' comparso questa mattina dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore, per il rito per direttissima, un 48enne di Sarno.

L'indagato ha spiegato le sue ragioni, motivando la necessità di dover recuperare dei soldi dalla vittima del furto, che gli è stato poi contestato dalla procura, a seguito dell'arresto eseguito dalla polizia del commissariato di Stato di Sarno. Nello specifico, dopo aver mandato in frantumi lo specchietto retrovisore lato passeggero di un'auto, avendone anche forzato la portiera, il 48enne era riuscito ad entrare nell'abitacolo del veicolo.

Per poi tentare di impossessarsi del telefonino della vittima, riuscendo però a rubare un borsello con dentro 100 euro, 4 carte di credito, 3 carte bancomat, un accendino, una patente di guida e un documento d'identità, insieme ad altra documentazione.

La vittima, invece, era riuscita ad allontanarsi con l'auto. Stando alle dichiarazioni dell'indagato, tuttavia, sarebbe emersa la presenza di alcune questioni non risolte tra lui e la vittima. Il tribunale ha convalidato l'arresto per poi disporre per il 48enne l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.