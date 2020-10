Due imprenditori a Pagani sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri, al termine di un inseguimento registrato ieri sera, nella zona periferica della città, nel mezzo di un’attività di controllo antidroga da parte dei militari della tenenza. I due erano a bordo di una vettura e visto il posto di blocco, lo avevano forzato, ignorando la paletta e il segnale di stop, tentando la fuga. In questo frangente l’azione dei militari ha concluso la rincorsa costringendo i due a fermarsi, infine, con l’identificazione e la denuncia a piede libero formalizzata al termine degli accertamenti.

L’ipotesi al vaglio degli uomini della sezione, è che i due avessero appena concluso uno scambio, un acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale, per poi finire per essere intercettati dai militari impegnati nei classici servizi anti droga sul territorio. Sull'auto però non è stata trovata alcuna dose di droga.

I carabinieri erano impegnati a seguire le tracce di un potenziale giro di spaccio, riconducibile a pregiudicati del luogo. Cercando riscontri alla rivendita al dettaglio di crack e cocaina, i militari avevano intercettato l'auto dei due, che avevano pensato però di non fermarsi per il controllo ma di fuggire. L’ultimo episodio riguardante reati in materia di stupefacenti registrato da parte dei carabinieri della tenenza, sul territorio paganese, riguarda il sequestro con arresto effettuato nei giorni del voto, a carico di un pusher trovato in possesso di dosi di scambio, denaro in vario taglio, materiale per la confezione dei pallini e un bilancino di precisione rinvenuto nella sua disponibilità. I due imprenditori, giovani e noti in città, risponderanno ora di resistenza a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA