Hanno forzato la saracinesca, sono riusciti ad aprire la porta e poi entrare nel negozio di articoli ortopedici per portare via pochi spicci dalla cassa, abbandonata subito all'esterno con 20 euro di bottino. I ladri, probabilmente dei balordi, hanno rotto qualche vetro e non hanno portato via alcun prodotto dal negozio - difficilmente commerciabile -. Sul caso stanno indagando i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA