Giovedì 7 Giugno 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 07:00

Non si era rassegnata alla fine della relazione con quell’uomo sposato per il quale aveva perso la testa: così, dopo aver provato in tutti i modi a riallacciare la relazione perseguitandolo attraverso messaggi e telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, ha deciso di “fargliela pagare” inviando alla moglie dell’amante scatti hot fatti durante la loro relazione clandestina. È stata condannata a 9 mesi di reclusione, per le accuse di stalking e minaccia, una 42enne che aveva reso la vita impossibile ad un coetaneo della piana del Sele. Il patteggiamento è stato ratificato ieri dal gup del tribunale di Salerno Annamaria Zambrano davanti al quale la vittima dell’ennesima storia di stalking, consumatasi questa volta ai danni di un uomo, si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Alessandra Chiacchiaro.La vicenda risale allo scorso anno quando il 40enne dopo aver vissuto una relazione extraconiugale ha deciso di ritornare sui propri passi interrompendo il rapporto. Dopo aver comunicato all’amante la sua decisione, è cominciato però l’incubo per il marito infedele perseguitato dall’ex che non intendeva in alcun modo rinunciare a lui. Telefonate ossessive, messaggi e pedinamenti: nella sua folle ossessione l’ex amante è arrivata a spingersi sotto l’abitazione dell’uomo seguendolo fino al luogo dove presta la sua attività lavorativa e facendosi vedere persino davanti alla scuola dei figli.