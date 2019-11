Pubblicava foto dello Stato Islamico - meglio noto come Isis - attraverso il proprio profilo Facebook. In altri messaggi, invece, inneggiava all'organizzazione terroristica. Con l’accusa di istigazione per delinquere finalizzata al terrorismo è stato rinviato a giudizio un magrebino di 33 anni, residente nell'Agro nocerino sarnese. Il processo sarà celebrato dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore. L'uomo ha diversi precedenti, di recente è stato prosciolto dalle accuse a seguito di una maxi indagine condotta su un sistema di spaccio nel comune di Pagani. Per lui, le accuse erano concentrate su un ruolo marginale. Poi arrivò la nuova indagine della Dda di Salerno, racchiusa tra i mesi di novembre e dicembre, nel 2015. Gli uomini dell’Antiterrorismo gli sequestrarono telefoni cellulari e computer: ad insospettirli furono diversi messaggi che il magrebino aveva diffuso sulla propria bacheca social di Facebook. Due settimane dopo gli attentati di Parigi, l’imputato pubblicò una sua foto con la scritta "Isis", mentre con altri messaggi condivise immagini di Al Baghdadi, il califfo e guida spirituale dello Stato Islamico recentemente ucciso in un raid delle forze americane. Furono almeno una decina i messaggi che gli costarono la denuncia a piede libero e, ora, il processo che dovrà stabilire la gravità, presunta o tale, di quei messaggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA