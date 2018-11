Martedì 6 Novembre 2018, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotografa con lo smartphone il fondoschiena di una giovane donna, 20enne, e le indirizza apprezzamenti volgari. L'episodio è accaduto ieri sera nel sottopasso della stazione ferroviaria di Battipaglia verso le 20. In aiuto della donna un gruppo di persone che hanno tentato di fermare l'uomo mentre la donna si è subito allontanata chiedendo aiuto ai passanti e andando via frettolosamente dalla stazione ferroviaria. Qualche passante ha allertato le forze dell'ordine mentre anche l'uomo molestatore è andato via.