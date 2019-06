Martedì 11 Giugno 2019, 19:07

Fotodomodella battipagliese denunciata per falso e truffa al Servizio sanitario nazionale. La donna, 40enne residente a Battipaglia, ha falsificato alcune prescrizioni mediche per ottenere farmaci oppiacei del valore di circa 240 euro a confezione. La fotomodella ha utilizzato deu timbri del Distretto sanitario di Bellizzi e il codice di una dottoressa in servizio alla guardia medica di Bellizzi e dopo aver falsicato le prescrizioni mediche ha ottenuto i farmici recandosi in due farmacie a Bellizzi e Pontecagnano. La truffa è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che questa mattina hanno ricevuto la denuncia della dottoressa, ignara di tutto, ed era stata allertata dalle farmacie che avevano ricevuto le prescrizioni false. A casa della truffatrice sono stati ritrovati e sequestrati i timbri del Distretto sanitario di Bellizzi e i medicinali.