Un pregiudicato, 26enne battipagliese, ieri sera non si è fermato all'alt dei carabinieri a Battipaglia ed è fuggito alla guida della sua auto tamponando cinque veicoli. I militari hanno inseguito l'automobilista spericolato e sono riusciti a bloccarlo.

Il pregiudicato è stato denunciato a piede libero per danneggiamento ed è stato appurato che non era in possesso della patente di guida e l'automobile circolava senza assicurazione.