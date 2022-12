Frana, lo smottamento arriva davanti alle case: evacuate due famiglie

Una frana si è verificata ad Olevano Sul Tusciano.

Per precauzione sono state evacuate due famiglie in via Porta, nella frazione Salitto, dove lo smottamento ha fatto crollare un muro di contenimento ed una ringhiera mentre la terra e la roccia hanno invaso la strada sino dinanzi le case.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti ma la paura per gli abitanti di via Porta è stata tanta. I vigili del fuoco hanno avviato i lavori per mettere in sicurezza la zona dove si è verificata la frana e via Porta è stata chiusa.