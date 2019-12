Sfiorata la tragedia questa sera a Montecorvinbo Rovella dove una frana ha seppellito un'auto che si è ribaltata. L'incidente è accaduto in via Quaranta poco lontano da un istituto scolastico. Il conducente del veicolo, 31enne di Montecovino Rovella, è riuscito ad usicre dall'auto che si è ribaltata per strada ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. L'uomo ha ripoprtato ferite e contusioni. Sul posto i carabinieri, la polizia municpale di Montecorvino Rovella e i vigili del fuoco che dopo aver soccorso l'automobilista hanno messo in sicurezza la strada. Problemi di viabilità anche sulla provinciale tra Acerno e Montecorvino Rovella dove si è verificata un'altra frana. © RIPRODUZIONE RISERVATA