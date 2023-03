Le condizioni meteorologiche sfavorevoli di ieri mattina hanno fatto slittare di qualche giorno l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del terrapieno franato nella tarda mattinata di sabato in via Michele Morcaldi, a pochi metri dall’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni. I tecnici e gli operai della ditta incaricata dai proprietari della porzione di muro e di parte del terrapieno venuto giù, proprio a causa della pioggia che poteva rendere ancora di più instabile il costone, non erano presenti sul posto. I necessari ed urgenti lavori, che saranno realizzati dai proprietari, consistono innanzitutto nella messa in sicurezza del terrapieno e nella completa pulizia della sede stradale con la rimozione dei grossi pezzi di muratura e della quantità di terreno caduto.

Il sindaco Servalli, nella giornata di domenica, dopo aver riunito il Centro operativo comunale, ha emesso un’ordinanza con la quale ha intimato ai proprietari dell’area di eseguire, ad horas, gli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dalla frana e di porre in essere ogni altra opera necessaria per assicurare la pubblica e privata incolumità. Oltre alla rimozione del materiale caduto sulla strada provinciale numero 67 i tecnici incaricati dovranno accertare se vi sono ulteriori pericoli di crollo della muratura di vecchia costruzione, situata proprio al di sopra della statua del Beato Urbano II, su cui ci sono vari giardini di proprietà privata antistanti alcune abitazioni della frazione Corpo di Cava. «Per quanto di nostra competenza – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore – abbiamo fatto tutto quanto c’era da fare. Non appena il meteo lo permetterà inizieranno i lavori per liberare innanzitutto la strada». Intanto, nei giorni 30 e 31 marzo saranno effettuate le indagini geologiche per il ripristino del muro di sostegno della SP75 in località Avvocatella tra i comuni di Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni. Il crollo del parapetto nel dirupo, verificatosi lo scorso 9 marzo, è avvenuto a causa dell’apertura di una falla in una condotta idrica presso il Santuario dell’Avvocatella.