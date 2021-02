Chiusa a causa di una frana la strada provinciale 447 tra Centola e Palinuro, in località Pietrerosse. Lo smottamento si è verificato nella notte e sul posto sono già al lavoro i gruppi di protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri.

Sul posto anche il sindaco Carmelo Stanziola che ha coordinato il primo intervento in sinergia con la centrale operativa regionale della Protezione Civile. In nottata, inoltre, si è verificato un altro smottamento in località Velardino dove è al lavoro un altro mezzo meccanico per ripristinare la viabilità.



