Frana di Sarno, nuovo verdetto contro il Comune sul fronte risarcimenti

Nuova pronuncia della Cassazione contro il Comune di Sarno in relazione ai risarcimenti per i familiari delle vittime della frana del 5 maggio del 1998: «Il Comune è responsabile diretto».

Questa in sintesi la pronuncia dei giudici, che hanno rinviato a nuovo giudizio dinanzi a diversa composizione della Corte d'Appello. La pronuncia è legata alla nuova ordinanza che affronta il nodo dei risarcimenti ai familiari delle vittime dell’alluvione. Nello specifico, la Suprema Corte demanda ai giudici d'appello di quantificare i risarcimenti a carico del Comune di Sarno, nonché le spese di giudizio.

La controversia sottoposta è legata alla morte di un ragazzo di 27 anni, deceduto come altri il 5 maggio 1998, mentre accompagnava in auto la fidanzata al suo negozio. Il ricorso ha origine dalle impugnazioni azionate dalle amministrazioni centrali dello Stato, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, che avevano giudicato errate le decisioni del Tribunale Civile e della Corte di Appello di Salerno, che escludevano la domanda di regresso (accolta solo ai danni dell’ex sindaco) nei confronti del Comune di Sarno per recuperare le somme corrisposte ai familiari delle vittime.

Come per altri casi, erano partiti i ricorsi in Cassazione da parte dell’Avvocatura dello Stato. Sulle pronunce dei giudici di Roma si è espresso il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ad una tv locale. Il primo cittadino ha sottolineato che si tratta di decisioni ingiuste e tardive, oltre che dannose per le nuove generazioni costrette a pagare i danni di quella tragedia. Il comprensorio di Sarno fu colpito da un eccezionale evento piovoso e in sole 72 ore caddero oltre 240/300 millimetri di pioggia. Dalle pendici del monte Pizzo d’Alvano si staccarono due milioni di metri cubi di fango travolgendo i centri abitati vicini, tra cui l’ospedale di Sarno. Villa Malta crollò, seppellendo sotto al fango 2 medici, 3 infermieri, il portiere dell’ospedale e 5 pazienti (tra cui 2 bambini). Tra il 5 e il 6 maggio del 1998 si consumò una delle più gravi tragedie italiane con ben 160 morti, 137 nella sola Sarno, 11 a Quindici e 5 a Siano. Episcopio, frazione di Sarno, fu totalmente rasa al suolo.