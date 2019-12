Una grossa frana alle porte di Maiori tiene chiusa la statale 163 amalfitana. I massi di enormi dimensioni sono caduti intorno alle 17:30 per fortuna senza colpire mezzi in transito. Il punto del distacco è quello nei pressi della pinetina,area che fu colpita la scorsa estate da un vasto incendio che tenne chiusa la statale Amalfitana e lungo il quale tuttora ancora vige il senso di marcia alternato regolato da semafori.



Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della polizia municipale di Maiori e i carabinieri della compagnia di Amalfi. In zona si attendono i cantonieri dell’Anas.



La strada risulta essere interrotta dall’enorme quantitativo di materiale lapideo staccatosi dalla montagna che ha invaso l’intera carreggiata prima del restringimento dell’arteria e venuto giù a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sulla costiera amalfitana.



Per evitare disagi ai pendolari e alle persone che rientrano a casa in orario di punta è stato predisposto un servizio di pattugliamento all’imbocco del bivio per il valico di Chiunzi e a Vietri sul Mare.



Disagi ovviamente per il servizio di trasporto pubblico: la Sita ha provveduto a operare una variazione dei percorsi attraverso il Valico di Chiunzi.



L’ennesimo movimento franoso si è verificato proprio nel giorno in cui a Cetara erano stati rimossi i blocchi che tenevano chiusa a fasi alterne l’importante arteria di collegamento con Salerno. Ora si preannuncia un altro periodo di calvario a ridosso peraltro delle festività natalizie © RIPRODUZIONE RISERVATA