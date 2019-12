© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vi imploriamo, fate tutto ciò che è in vostro potere per dare giustizia all’ambiente devastato ed alla memoria delle tre vittime della frana del 4 marzo 2005. È probabilmente il passaggio più commovente della lettera aperta inviata alla magistratura nocerina dai familiari delle tre vittime della frana che nel 2005 si staccò dal Monte Albino alla vigilia dell’udienza del secondo processo in programma giovedì prossimo 19 dicembre. Durante il dibattimento all’esterno del tribunale di Nocera Inferiore i componenti del comitato cittadino ambientalista «Antibarriera», insieme ai dirigenti regionali di Legambiente, daranno vita ad un sit in di protesta.. La lettera è stata affidata agli avvocati Rosario Iannuzzi e Pasquale Pontarelli. «Anche il processo - ha detto Iannuzzi - sta franando. Ed è la seconda volta, quella definitiva».Alla sbarra c’è da 15 anni l’imprenditore, titolare della società che a Monte Albino ha una cava estrattiva. Nel primo processo furono accertate le responsabilità penali e civili dell’imprenditore che è anche un geologo. «Nel punto dove si verificò la frana - racconta Iannuzzi - era stata creata una strada a servizio della cava mediante un taglio della montagna, circostanza accertata da consulenti tecnici e dai periti nel processo. Ma la prima condanna è stata annullata dalla Corte di Cassazione per un mero problema di notifica e si è dovuti ripartire con una nuova udienza preliminare ed un nuovo processo che, dopo altre lungaggini, sembrava aver preso la giusta direzione. L’ultima udienza risale al 21 novembre scorso. «Purtroppo - ha sottolineato Pontarelli - su richiesta del difensore di Amato, il tribunale ha emesso una sentenza di prescrizione dei tre omicidi colposi, ritenendo che tale prescrizione maturi in sette anni e mezzo e non in quindici anni, come invece aveva stabilito il giudice. Quindi il processo proseguirà per il solo reato di frana colposa. Ed il 4 marzo arriverà anche la prescrizione per quest’altro reato».