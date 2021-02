«Si informa la cittadinanza che alla chiusura della strada regionale ex strada statale 447 al km 25+040 in località bivio Caprioli – Pedali – Santa Caterina seguiranno, nei tempi più brevi possibili, interventi da parte dell’ente provincia che alla gestione della strada avendo comunque, al contempo diffidato i proprietari dei terreni al di sopra della zona di rispetto stradale ad eseguire gli interventi di loro competenza».

A renderlo noto è il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, in un avviso alla comunità che fa seguito alla chiusura della strada in località Caprioli a causa del terzo smottamento in dieci giorni. «Tali interventi consisteranno nell’ulteriore risanamento del costone soprastante la strada in parola e della regimentazione delle acque divenute estremamente consistenti a seguito delle continue piogge dell’ultimo periodo procurando il pericoloso ruscellamento» si legge ancora nella nota del primo cittadino Liguori. Intanto, proseguono i lavori, sempre lungo l’ex ss 447 in località Gabella, dove si potrebbe ipotizzare anche graduale riapertura a senso unico alternato fino a quando non saranno ultimati i lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA