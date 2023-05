Frana sul sentiero dei limoni, riapre la suggestiva passeggiata Minori-Maiori

Riapre seppur con una deviazione rispetto al percorso originario, il suggestivo sentiero dei Limoni che unisce Minori con Maiori e che attira ogni anno l'interesse di migliaia di turisti e di amanti del trekking provenienti da ogni parte del mondo.

Interrotto dal cedimento di un terrazzamento lo scorso 17 maggio, il sentiero è stato riaperto questo pomeriggio grazie alla concessione temporanea e gratuita di una porzione di terreno da parte della famiglia Civale, che ha consentito di deviare il percorso bypassando l'area interessata dal crollo della macera

La realizzazione di una via alternativa permetterà a cittadini e turisti di percorrere il sentiero in sicurezza. Infatti, l'area che ha investito e interrotto la pedonale Via Torre anche in considerazione della complessità dei lavori da eseguire, è stata deviata grazie alla realizzazione di una scala in legno utile a riattivare il Sentiero dei Limoni.

Intanto i tecnici dell'impresa edile incaricata dai privati, stanno lavorando costantemente per concludere i lavori nel più breve tempo possibile. «Nello scusarci per le difficoltà che si sono verificate ringraziamo tutte le maestranze, il proprietario e il direttore dei lavori che hanno assunto un atteggiamento collaborativo e responsabile intervenendo immediatamente per il ripristino - dice il sindaco Andrea Reale - È in queste occasioni spiacevoli, che emerge il sentimento di solidarietà e collaborazione di una comunità che ha la voglia di andare avanti superando insieme momenti di disagio».