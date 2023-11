Cava de' Tirreni, premio Cavesi nel Mondo del Rotary a Francesca Polverino

Il Premio “Cavesi nel Mondo” giunto alla sua 18ª edizione, è stato assegnato alla ricercatrice Francesca Polverino, la cerimonia di consegna si terrà sabato prossimo 2 dicembre, presso il Salone delle Cerimonie del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni

Il Premio, che ha cadenza biennale, organizzato dal Rotary Club Cava de’ Tirreni e l’Amministrazione comunale è stato conferito dalla “Commissione di Assegnazione” formata dal Sindaco Vincenzo Servalli, dal Presidente del Rotary Ugo Sorrentino, da Sua Ecc. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni e da dom Michele Petruzzelli, Abate dell’ Abbazia Benedettina della Santissima Trinità, dopo una preselezione delle candidature pervenute da parte dell’apposito Comitato dei soci Rotary presieduto da Riccardo Barela.

La ricercatrice e docente universitaria Francesca Polverino, dopo il liceo classico Galdi di Cava de’ Tirreni, ha frequentato la Facoltà di Medicina della II Università di Napoli, si è specializzata in pneumologia prima a Padova e poi a Palma de Maiorca. A Boston ha completo il suo dottorato di ricerca in scienze mediche presso la Università di Harvard. In Texas è a capo di una equipe di ricerca per lo studio delle malattie causate dal fumo da tabacco.

Attualmente è editore associato per l’European Respiratory Journal. Nel 2018 è stata insignita del Rising Star of Research Award dall’American Thoracic Society e nel 2019 ha ricevuto la medaglia d’onore per meriti scientifici dalla Presidenza della Repubblica italiana.