Scomparso da mercoledì a Cava, Francesco ritrovato alla Badia

Era scomparso da mercoledì sera. Aveva detto ai familiari di uscire per una passeggiata, ma poi non era più tornato. Ieri pomeriggio, dopo l'appello dei parenti, diramato anche sui social, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Nel pomeriggio gli uomini della Protezione Civile, diretti dall'assessore alla sicurezza Germano Baldi hanno ritrovato Francesco Sorrentino, 58enne originario della frazione di Passiano, alla Badia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto ed in preda ad uno stato confusionale non riusciva più a tornare a casa. Subito dopo il ritrovamento, è stato, infatti, accompagnato in ospedale per accertamenti. La famiglia ha così potuto tirare un sospiro di sollievo dopo le lunghe ore di ansia, vissute tra mille dubbi e domande.

Stando alle prime ricostruzioni, mercoledì pomeriggio Francesco Sorrentino, residente della frazione di Passiano, era uscito di casa per fare una passeggiata all'aria aperta. Stando a quanto riferito, sarebbero passate alcune ore senza notizie dell'uomo. La sera non vedendolo rientrare i famigliari hanno iniziato a preoccuparsi anche perché il telefono era spento. È stato allora che i parenti hanno lanciato l'allarme anche su facebook. Nelle prime ore della mattinata, sono giunte alcune segnalazioni che indicavano la zona di Scafati come località dove c'era stato un avvistamento. Nel primo pomeriggio è partita la macchina dei soccorsi. Un forte dispiegamento di forze. Gli agenti della polizia municipale e gli uomini della Protezione Civile, diretti dall'assessore Germano Baldi lo hanno trovato.