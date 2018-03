Giovedì 29 Marzo 2018, 06:41 - Ultimo aggiornamento: 28 Marzo, 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha respinto le dimissioni di Franco Alfieri e lo ha confermato a capo del suo staff con la delega ad agricoltura, caccia e pesca. L’ex sindaco di Agropoli aveva rimesso il mandato nelle mani del governatore in occasione della sua candidatura alla Camera. Passata la tornata elettorale e archiviata la sconfitta, Alfieri non è stato eletto nel collegio del Cilento in cui ha corso, l’ex primo cittadino e già assessore alla Provincia di Salerno è tornato a Palazzo Santa Lucia ad assumere l’incarico che solo pochi mesi fa aveva lasciato. Un incarico che De Luca aveva affidato temporaneamente a Bruno Cesario. Oggi in occasione dell’assemblea Uncem Campania Franco Alfieri ha fatto la sua prima comparsa da capostaff di De Luca da quando quest’ultimo l’ha riabilitato